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Мишустин поручил сделать всё необходимое для дополнительных выплат медикам

13 мая 2020, 21:55  •  109 • Политика
Правительство обязано сделать всё возможное, чтобы труд и риск врачей, которые работают во время пандемии коронавирусной инфекции, были оплачены вовремя. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в среду, 13 мая, в ходе совещания о социально-экономической ситуации в стране.
По словам главы кабмина, решения по поддержке граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства своевременно.
«Это касается всех дополнительных выплат. И прежде всего — доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент. Именно они сейчас борются за жизнь и здоровье людей», — цитирует Мишустина «Федеральное агентство новостей».
Премьер подчеркнул, что правительство оперативно довело до регионов средства на эти цели. По данным федерального казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд рублей.
Однако из этой суммы было израсходовано только 4,5 млрд рублей. Мишустин отметил, что Магаданская область и Чукотский автономный округ еще не приступали к выплатам.
Ранее в этот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что социальным работникам и врачам психоневрологических интернатов и домов престарелых в Москве будут назначены временные выплаты в связи с работой в период пандемии коронавируса, пишет РИАМО.
Средства будут направляться в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года и станут дополнением к федеральным выплатам.
11 мая президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для соцработников, передает RT. За повышенную нагрузку и риски для этих категорий граждан он распорядился назначить выплаты на три месяца, в том числе за апрель.
Федеральная выплата для медиков, работающих в соцучреждениях, составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену, при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тыс. рублей; для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно; для младшего персонала — 15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей, для техперсонала — 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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