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Мишустин поручил разработать проект по предупреждению заноса инфекций в Россию

14 января 2021, 14:25  •  28 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля разработать проект единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний в стране. Об этом сообщается на сайте правительства в четверг, 14 января.
«Формированием алгоритма совместно с заинтересованными госорганами займется Роспотребнадзор. Проект должен быть представлен в правительство до 8 февраля», — отмечается в сообщении.
Также он поручил Минздраву и Минфину до 15 января разработать проект распоряжения о выделении в этом году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно. Средства на это поступят из федерального бюджета.
Поручения даны по итогам первого в этом году заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Решение о разработке такого механизма приняли по указу президента России Владимира Путина от 4 января. Он поручил кабмину за три месяца разработать и утвердить его.
Российский лидер также поручил создать координационный совет при правительстве по предупреждению угрозы ЧС в случае появлении в стране опасных инфекций.
В декабре Путин заявил, что отечественная система здравоохранения оперативно реагировала на вызовы пандемии COVID-19.
В сентябре кабинет министров утвердил стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Программа рассчитана на следующие 15 лет.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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