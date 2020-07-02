Мишустин поручил правительству лучше работать после принятия поправок в Конституцию

Итоги голосования по поправкам в Конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного Владимиром Путиным курса развития страны. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

- Это ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы. Прошу обратить на это внимание, - обратился Мишустин к министрам.

На заседании кабмина снова распределяли деньги. Премьер рассказал, что правительство выделяет более 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты в июле-августе врачам, медработникам и работникам социальных служб, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

Премьер также напомнил, что с 1 июля началось перечисление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет. Эту выплату смогут получить родители 28 миллионов детей. Премьер напомнил, что те семьи, которые подавали заявление на первую выплату, получат деньги в ближайшие дни без дополнительных обращений.

Еще 4 миллиарда рублей выделят на создание временных рабочих мест. Деньги направят регионам на частичное возмещение расходов по зарплате. Как рассказал Мишустин, россиянам, обратившимся в службы занятости, предложат работу в строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службам по уходу за пожилыми людьми. По словам премьера, это позволит временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

Напомним, с начала апреля число официально зарегистрированных безработных в России выросло в 3,5 раза. В общей сложности работы не имеют 4,5 миллиона россиян. Больше всего безработных в Чечне, Ингушетии и Туве.

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