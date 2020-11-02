Мишустин поручил подготовить стратегию развития инфраструктуры Арктики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 31 мая 2021 года стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики на период до 2035 года. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщается на официальном сайте кабмина.

«Она (стратегия. — Ред.) позволит обеспечить комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объемов перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути», — говорится в публикации.

Ответственными за реализацию стратегии назначены Министерство транспорта, Минвостокразвития и «Росатом».

До 4 декабря ведомства совместно с Минэнерго также должны представить долгосрочный прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны РФ.

21 октября Мишустин заявил, что экономическая зона в Арктике должна стать привлекательной для инвесторов, в том числе и международных.

Осенью 2019 года профильные министерства России разработали пять законопроектов для поддержки освоения региона. Предложения были подготовлены специалистами Минэнерго, Минфина и Минвостокразвития.

В конце 2019 года сообщалось, что Минвостокразвития разработало новую систему прав недропользования в арктических и дальневосточных морях. Законопроектом предлагается создание государственной корпорации «Росшельф» по освоению континентального шельфа России в районах Арктики и Дальнего Востока.