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Мишустин поручил подготовить проект для предотвращения разливов нефти

08 июня 2020, 15:00  •  15 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня, поручил правительству подготовить законопроект, предусматривающий ответственность за разлив нефтепродуктов.
«Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство. <…> Необходимо провести эту работу в кратчайшие сроки, чтобы мы могли представить поправки в Государственную думу до окончания текущей парламентской сессии», — отметил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. В зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
В Генпрокуратуре России причиной ЧП считают просадку грунта. Ростехнадзор не исключает версию изношенности оборудования. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью профинансирует все восстановительные работы.

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