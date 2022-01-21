Мишустин поручил перевести на удаленку сотрудников органов власти

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод в дистанционный формат правительственных совещаний и работы кабмина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

Данное поручение касается совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.

Максимально перевести на удаленный режим работы следует сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

Последнее заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 18 января было посвящено ситуации с новым штаммом «Омикрон», который распространяется в настоящий момент по всему миру.

Мишустин отмечал, что правительство по поручению президента России Владимира Путина разработало план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они в том числе должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных.

20 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко добавил, что региональные власти должны своевременно принимать решение об ограничениях, связанных с коронавирусом. По его словам, это позволит минимизировать распространение COVID-19.

Вместе с тем 21 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%. Она уточнила, что неделей ранее он оценивался в 63,7%.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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