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Мишустин поручил до 1 апреля подготовить идеи по оптимизации министерств
13 февраля 2020, 15:39 • 9 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по оптимизации структуры и численности министерств, ведомств и федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее заявление глава правительства сделал в четверг, 13 февраля, в ходе заседания кабмина.
«Речь идет об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений до 1 апреля», — цитирует его «Интерфакс».
По словам Мишустина, в результате ведомства планируется сделать компактными.
5 февраля президент России Владимир Путин в ходе первого совещания с новым правительством призвал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям. По его мнению, данный шаг станет залогом доверия среди граждан, а также повысит качество работы по нацпроектам и целям развития.
Мишустин возглавил российский кабмин 16 января после того, как предыдущее правительство под руководством Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Решение было принято после оглашения президентом послания Федеральному собранию. Медведев объяснил отставку тем, что правительство должно дать главе государства возможность принимать все решения, необходимые для осуществления заявленных в послании изменений.
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