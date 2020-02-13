Мишустин поручил до 1 апреля подготовить идеи по оптимизации министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по оптимизации структуры и численности министерств, ведомств и федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее заявление глава правительства сделал в четверг, 13 февраля, в ходе заседания кабмина.

«Речь идет об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений до 1 апреля», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Мишустина, в результате ведомства планируется сделать компактными.

5 февраля президент России Владимир Путин в ходе первого совещания с новым правительством призвал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям. По его мнению, данный шаг станет залогом доверия среди граждан, а также повысит качество работы по нацпроектам и целям развития.

Мишустин возглавил российский кабмин 16 января после того, как предыдущее правительство под руководством Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Решение было принято после оглашения президентом послания Федеральному собранию. Медведев объяснил отставку тем, что правительство должно дать главе государства возможность принимать все решения, необходимые для осуществления заявленных в послании изменений.