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Мишустин поручил дать проблемным регионам больше денег
17 февраля 2020, 15:54 • 16 • В России
Михаил Мишустин поручил своим заместителям подготовить графики поездок в проблемные регионы. Сам премьер тоже намерен отправиться с инспекцией на места.
На прошлой неделе Мишустин уже посетил Великий Новгород.
- Я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике, - сказал Мишустин своим заместителям на совещании в понедельник. - Просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день.
Мишустин уточнил, что главная задача министров персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов.
- Особый акцент нужно сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепили кураторство над ними со стороны федерального центра – лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий, - сказал Мишустин.
По словам премьера, программы будут рассчитаны до 2024 года. По ним каждому отстающему региону из федеральной казны выделят по 5 миллиардов рублей на развитие.
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