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Мишустин поручил Чернышенко на месте разобраться с развитием Долины гейзеров

20 мая 2021, 13:35  •  99 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток для того, чтобы лично разобраться с развитием Долины гейзеров. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе правительства.
Уточняется, что решение принято по итогам прошедшего накануне совещания у президента России Владимира Путина.
«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
Премьер указал на то, что нужно продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.
В дальнейшем, обратил внимание Мишустин, нужно создать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике, которая будет соответствовать экологическому законодательству. Этот опыт можно будет применять по отношению к другим подобным территориям в России.
Так, вице-премьер должен встретится с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.
Ожидается, что в мероприятии поучаствует руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Кроме этого, в рамках этой рабочей поездки Чернышенко поручено в режиме видеоконференции провести совещание с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая стартует с 25 мая.
Накануне на совещании с президентом Чернышенко, отвечающий за направление туризма, отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.
Путин со своей стороны заметил, что если правильно организовать инфраструктуру, то все будет в порядке.
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