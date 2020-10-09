Мишустин попросил министров вовремя выполнять президентские поручения

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки исполнения президентских поручений, чтобы не вынуждать главу государства делать публичные замечания. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, 8 октября.

«Прошу Министерство спорта, Министерство просвещения, а также Министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент», — сказал глава правительства.

Также Мишустин сообщил, что хотел бы выслушать доклад министра спорта Олега Матицына по вопросу о возвращении тренерам педагогического статуса через неделю.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что его поручение вернуть тренерам статус педагогов до сих пор не исполнено Министерством спорта, хотя срок вышел в декабре 2019 года.

По словам главы государства, «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи».