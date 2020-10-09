Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Мишустин попросил министров вовремя выполнять президентские поручения

09 октября 2020, 09:15  •  23 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки исполнения президентских поручений, чтобы не вынуждать главу государства делать публичные замечания. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, 8 октября.
«Прошу Министерство спорта, Министерство просвещения, а также Министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент», — сказал глава правительства.
Также Мишустин сообщил, что хотел бы выслушать доклад министра спорта Олега Матицына по вопросу о возвращении тренерам педагогического статуса через неделю.
6 октября президент России Владимир Путин заявил, что его поручение вернуть тренерам статус педагогов до сих пор не исполнено Министерством спорта, хотя срок вышел в декабре 2019 года.
По словам главы государства, «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
09 октября 2020, 05:35
Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
03 октября 2020, 22:10
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
02 октября 2020, 21:25
Белоруссия помахала ручкой дипломатам Польши и Литвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.