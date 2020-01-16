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Мишустин попал в базу «Миротворца»

16 января 2020, 14:24  •  78 • Украина
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
© Алексей Никольский РИА Новости
 

Согласно ресурсу, основанием для внесения стало то, что он «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым».

В среду, 15 января, российское правительство ушло в отставку. Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина на пост главы кабмина. 

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей задачей установление личностей и публикацию персональных данных тех, кто «угрожает» национальной безопасности Украины.

Он не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка отказываются пускать в страну. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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