Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 16 июля, заявил, что поправки к Конституции будут учитываться при работе по национальным проектам.

«Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста», — сказал он в ходе заседания правительства.

Премьер отметил, что каждое направление должно быть проработано так, чтобы люди видели конкретный результат и отдачу вложенных в нацпроекты средств.

«Это стратегия и ответственность правительства в целом и персонально каждого министра и руководителя ведомства, в частности», — сказал Мишустин.

Кроме того, он призвал правительство решать задачи по улучшению жизни граждан, опираясь на Основной закон.

«Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей. Этим приоритетом мы руководствуемся в борьбе с распространением коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна. Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане», — добавил премьер.

13 июля президент России Владимир Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев.

3 июля глава государства подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

В мае Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.