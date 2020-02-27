Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как набрать миллион подписчиков в Инстаграм за сутки? Ловите лайфхак от Роналду
Русскому языку нашли место в Конституции. Путин одобрил поправку
Поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно. Но есть условие - Клишас
Олег Кашин: Откуда берутся русские анархисты? И почему они попадают в «Сеть»?
Главная / В России

Мишустин пообещал сделать так, чтобы шахтеры больше не гибли в шахтах

27 февраля 2020, 16:24  •  69 • В России

До 10 марта в правительство должны быть внесены программы развития депрессивных регионов. Первая такая программа - по развитию Курганской области - уже принята. Всего программ будет десять. У каждого из отстающих регионов есть свой куратор в правительстве. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер пообещал продолжить поездки по отстающим регионам, чтобы понимать ситуацию на местах. Один из законопроектов, который рассмотрело правительство, касается помощи семьям военных.

- Эта профессия сопряжена с рисками для жизни, и в законопроекте предусмотрено, что в случае гибели денежное довольствие и другие компенсации, которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причем в денежной форме, - сказал Мишустин.

Правительство также рассмотрело долгосрочную программу развития угольной отрасли до 2035 года. Расходы на нее составят около 6 триллионов рублей, в основном это будут частные инвестиции. Как рассказал премьер, цель программы - увеличение добычи и экспорта угля, а также снижение аварийности.

- Важно, чтобы профессия шахтера все меньше была связана с рисками для жизни и здоровья людей, - сказал Мишустин и пояснил, что будут внедряться инновационные технологии, которые повысят безопасность работы в шахтах.

По его словам, новые центры добычи угля появятся в Кузбассе, в Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в Арктике.

- Нужно также совершенствовать логистику, чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским транспортом, как на внутренний рынок, так и на экспорт - и в традиционном атлантическом, и в восточном направлениях. Поэтому синхронно с угольными предприятиями мы будем активно развивать железнодорожную и портовую инфраструктуру, - пояснил премьер.

Мишустин: «Продолжу посещение регионов, чтобы понимать реальную ситуацию на местах».Во время недавней рабочей поездки в Курганскую область Мишустин утвердил индивидуальный план развития региона. Подобная программа будет разработана для еще девяти субъектов РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 09:54
Владимир Путин: Я отказался от двойников
27 февраля 2020, 16:24
Мишустин пообещал сделать так, чтобы шахтеры больше не гибли в шахтах
26 февраля 2020, 17:39
В Харькове вернули проспект Жукова
26 февраля 2020, 17:39
Зеленский учредил День крымского сопротивления
27 февраля 2020, 11:24
Два года колонии вместо 15: как судмедэкспертиза может изменить судьбу человека
26 февраля 2020, 22:24
«Находятся в инфекционных стационарах»: у трёх эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтверждён коронавирус
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.