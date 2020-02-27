Мишустин пообещал сделать так, чтобы шахтеры больше не гибли в шахтах

До 10 марта в правительство должны быть внесены программы развития депрессивных регионов. Первая такая программа - по развитию Курганской области - уже принята. Всего программ будет десять. У каждого из отстающих регионов есть свой куратор в правительстве. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер пообещал продолжить поездки по отстающим регионам, чтобы понимать ситуацию на местах. Один из законопроектов, который рассмотрело правительство, касается помощи семьям военных.

- Эта профессия сопряжена с рисками для жизни, и в законопроекте предусмотрено, что в случае гибели денежное довольствие и другие компенсации, которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причем в денежной форме, - сказал Мишустин.

Правительство также рассмотрело долгосрочную программу развития угольной отрасли до 2035 года. Расходы на нее составят около 6 триллионов рублей, в основном это будут частные инвестиции. Как рассказал премьер, цель программы - увеличение добычи и экспорта угля, а также снижение аварийности.

- Важно, чтобы профессия шахтера все меньше была связана с рисками для жизни и здоровья людей, - сказал Мишустин и пояснил, что будут внедряться инновационные технологии, которые повысят безопасность работы в шахтах.

По его словам, новые центры добычи угля появятся в Кузбассе, в Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в Арктике.

- Нужно также совершенствовать логистику, чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским транспортом, как на внутренний рынок, так и на экспорт - и в традиционном атлантическом, и в восточном направлениях. Поэтому синхронно с угольными предприятиями мы будем активно развивать железнодорожную и портовую инфраструктуру, - пояснил премьер.