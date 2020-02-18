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Мишустин пообещал регулярно ездить по регионам России
18 февраля 2020, 00:09 • 36 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен регулярно ездить в регионы. Об этом он заявил 17 февраля.
«Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике», — передает его слова ТАСС.
Также Мишустин поручил вице-премьерам часто посещать регионы, чтобы «в действительности», а не по бумажным отчетам знать, что нужно людям. Он подчеркнул, что речь идет об абсолютно конкретных вопросах, которые также есть в нацпроектах, выполнение которых «тоже должно быть не бумажным».
Мишустин возглавил российское правительство 16 января 2020 года. Первую поездку в российский регион в должности главы кабмина он совершил 11 февраля. Тогда Мишустин посетил Великий Новгород, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области и встретился с представителями малого и среднего бизнеса.
Первой заграничной поездкой премьера стал визит в Казахстан с 30 января по 1 февраля.
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