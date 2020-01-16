Мишустин пообещал изменения в новом правительстве

Глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный накануне президентом России Владимиром Путиным на должность премьер-министра нашей страны, пообещал, что в новом правительстве будут изменения.

Сегодня предложенный в преемники Медведева встречается с основными фракциями в Госдуме, пишет URA.RU. В 14:00 депутаты должны будут принять окончательное решение по его кандидатуре на пост главы правительства России.

Однако, как пишет "РИА Новости" со ссылкой на Ирину Яровую, состав нового кабинета министров на встрече Мишустина с "единороссами" в Госдуме не обсуждался.

Кто уйдёт из правительства?

Ранее о том, кто попадёт в новый состав кабмина, а кто, скорее всего, нет, Царьграду рассказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, меньше всего шансов пробраться в состав нового правительства у Антона Силуанова. Он и другие члены кабмина уже отыграли своё, они не соответствуют исторически необходимой политике, считает Василий Колташов. Из "старой гвардии" свои места, вероятнее всего, сохранят глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а возможно, и повысят свой статус, полагает эксперт.

"А исторически необходимая политика сегодня выглядит так: социальный мир в стране и национальная консолидация в условиях наведения порядка в регионах, уменьшения коррупции", - сказал он в интервью Царьграду.

Эксперт добавляет, что также необходимы проведение крупных государственных инвестиций без хищений, привлечение иностранных инвестиций без разворовывания их на уровне губернаторов и так далее. Наконец, требуется ширящаяся социальная политика, подчёркивает Василий Колташов.

"Это не могут делать либералы", - поясняет политолог.

Предсказано. Сбудется?

Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин предсказал назначение главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства ещё в сентябре 2019 года. Это произошло в эфире программы "Что будет".

Как тогда заявил журналист, Мишустин является выдающимся управленцем, создавшим сильную налоговую службу в России, а также "бульдозером управленческого сословия". Поэтому из него может получиться отличный премьер-министр.

"На мой взгляд, ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы всё нормально", - заявил Сунгоркин.

Также одной из первых выдвижение главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра России предсказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала "идеальный" состав кабинета министров - при условии, что нельзя переназначать членов предыдущего правительства.

В состав правительства от Симоньян, помимо Мишустина, вошли: Борис Титов в качестве главы минэкономразвития, президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий в качестве министра спорта, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев в роли министра культуры, Дмитрий Песков как глава МИД и так далее. Время покажет, насколько прогноз оказался правильным.