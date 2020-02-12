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Мишустин помог лично. Интернет-СМИ получило аккредитацию на мероприятие благодаря новому премьеру

12 февраля 2020, 00:39  •  65 • Политика
Первым регионом для рабочей поездки нового премьер-министра стала Новгородская область. Одному из местных СМИ отказали в аккредитации на мероприятия с участием Михаила Мишустина, поэтому журналисты обратились напрямую к премьеру. Мишустин помог.
Визит Михаила Мишустина в Великий Новгород не анонсировался. О его приезде узнали накануне. При обращении в пресс-службу правительства региона корреспонденту интернет-издания "Ваши новости" объяснили: аккредитации нет и не будет, потому что конкретно эта газета не попала в квоту. Что за квота и как её распределяли, глава пресс-службы не сообщил.
Корреспондент интернет-издания не смог бы осветить визит премьер-министра, если бы не набрался смелости и не описал всю ситуацию на сайте. В правительстве России увидели статью и оказались посвящёнными в суть проблемы.
"Мы узнали об этой ситуации, публикацию прочитал и глава правительства. Поскольку никаких оснований отказать журналистам издания "Ваши новости" в работе на мероприятиях с участием премьера не было, их включили в соответствующий список журналистов", - пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Спецкор интернет-газеты "Ваши новости" на сайте подтвердила эту информацию. Она рассказала, что корреспондент успел почти на все мероприятия, в которых принимал участие Михаил Мишустин. Сотрудники новгородского СМИ поблагодарили всех, кто не стал чинить им преград в выполнении их работы.

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