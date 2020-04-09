|
Мишустин подписал список поручений для реализации указаний Путина по COVID-19
09 апреля 2020, 18:35 • 39 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень поручений для реализации новых указаний президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Список опубликован в четверг, 9 апреля, на сайте кабмина.
Новость дополняется.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 апреля 2020, 12:35
|
04 апреля 2020, 01:35
|
06 апреля 2020, 07:35
|
05 апреля 2020, 11:35
|
06 апреля 2020, 23:35
|
03 апреля 2020, 14:35
|
05 апреля 2020, 13:30