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Мишустин подписал список поручений для реализации указаний Путина по COVID-19

09 апреля 2020, 18:35  •  39 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень поручений для реализации новых указаний президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Список опубликован в четверг, 9 апреля, на сайте кабмина.
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