Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / В России

Мишустин подписал соглашение правительства Москвы и полиции, которое позволит штрафовать за нарушение самоизоляции

08 апреля 2020, 20:00  •  23 • В России

8 апреля на официальном портале правовой информации опубликован текст распоряжения правительства за подписью Михаила Мишустина. В нем говорится, что премьер-министр утвердил соглашение, которое ранее подписали МВД и московские власти. Речь о нововведениях в административный кодекс Москвы, которые позволят штрафовать за нарушение режима полной самоизоляции. Свою визу глава правительства РФ поставил 7 апреля.

Ранее столичная дума приняла закон, по которому полагается штраф за неуважительную причину выхода из дома. Покидать квартиру можно только для похода в магазин за продуктами, аптеку, обращения за медпомощью, прогулки с собакой и поездки на работу. В противном случае на пешехода или водителя могут составить административный протокол. Первым положен штраф в 4000 рублей, вторым — 5000 рублей. За повторное нарушение также штраф 5000 рублей.

Мера касается не только простых граждан, но и должностных и юридических лиц. Для них штрафы еще серьезнее.

Напомним, до 30 апреля включительно все дни в России нерабочие — указ президента. В Москве введен режим полной самоизоляции, который распространяется не только на пациентов с подозрением на коронавирус и больных, но и незараженных.

Число заболевших коронавирусом Россиян 8 апреля превысило 7,5 тысяч человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 16:00
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
08 апреля 2020, 17:00
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией дальше
08 апреля 2020, 12:00
Американские дипломаты хотят поменять Крым на санкции
07 апреля 2020, 19:30
«Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок»: Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден
08 апреля 2020, 10:30
«До выхода на плато 10—14 дней»: Скворцова спрогнозировала достижение Россией пика заболеваемости COVID-19
08 апреля 2020, 18:00
Эксперт: Путин не зря вспомнил половцев и печенегов, говоря о борьбе с вирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
04 апреля 2020, 08:35
Украина придумала трюк для решения бюджетных проблем
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
06 апреля 2020, 12:35
Пора подключать Шойгу? Предложен русский ответ на суд по МН17
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.