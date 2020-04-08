Мишустин подписал соглашение правительства Москвы и полиции, которое позволит штрафовать за нарушение самоизоляции

8 апреля на официальном портале правовой информации опубликован текст распоряжения правительства за подписью Михаила Мишустина. В нем говорится, что премьер-министр утвердил соглашение, которое ранее подписали МВД и московские власти. Речь о нововведениях в административный кодекс Москвы, которые позволят штрафовать за нарушение режима полной самоизоляции. Свою визу глава правительства РФ поставил 7 апреля.

Ранее столичная дума приняла закон, по которому полагается штраф за неуважительную причину выхода из дома. Покидать квартиру можно только для похода в магазин за продуктами, аптеку, обращения за медпомощью, прогулки с собакой и поездки на работу. В противном случае на пешехода или водителя могут составить административный протокол. Первым положен штраф в 4000 рублей, вторым — 5000 рублей. За повторное нарушение также штраф 5000 рублей.

Мера касается не только простых граждан, но и должностных и юридических лиц. Для них штрафы еще серьезнее.

Напомним, до 30 апреля включительно все дни в России нерабочие — указ президента. В Москве введен режим полной самоизоляции, который распространяется не только на пациентов с подозрением на коронавирус и больных, но и незараженных.

Число заболевших коронавирусом Россиян 8 апреля превысило 7,5 тысяч человек.

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