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Мишустин подписал постановление об отмене более 3,5 тысяч актов СССР
13 февраля 2020, 02:39 • 81 • Политика
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о признании утратившими силу более 3,5 тыс. правовых актов СССР. Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 12 февраля.
«Подписанным постановлением признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике», — сказано в сообщении.
Отмечается, что принятое решение призвано упорядочить и систематизировать законодательство.
Перечень подготовлен с учетом замечаний и предложений, которые поступили от экспертного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, государственной власти субъектов России, Генпрокуратуры, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ведущих университетов и организаций.
13 января бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал указ о признании утратившими силу 1259 правительственных актов РСФСР и РФ за период с 1917 по 2002 год.
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