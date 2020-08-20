Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Главная / Политика

Мишустин переговорил с новым премьером Белоруссии: Проблемы на границе решат совместно

20 августа 2020, 02:50  •  28 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с только что назначенным премьером Белоруссии Романом Головченко текущую ситуацию. Проблемы, которые существуют при пересечении границы, будут решать совместно.
В телефонном разговоре премьеры договорились о том, что работа по снятию ограничений на передвижение через российско-белорусскую границу будет совместно вестись ведомствами двух стран. Подробности опубликовала пресс-служба Совета министров Белоруссии.
Роман Головченко сообщил, что в Белоруссии в штатном режиме работают все сферы экономики, в частности, промышленный комплекс. Михаил Мишустин также выслушал информацию о том, как сейчас обстоит ситуация в стране и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить попыток дестабилизировать обстановку.
На сайте правительства России говорится, что премьеры России и Белоруссии в ходе телефонного разговора обсуждали конкретные задачи, которые позволят укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. В рамках Союзного государства это крайне важно, согласились главы правительств. Кроме того, речь велась и об углублении кооперации в промышленности, энергетической сфере и ряде других областей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 23:10
"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
19 августа 2020, 23:10
"И суток не прошло": Премьер Австралии "переобулся" в вопросе принудительной вакцинации
19 августа 2020, 23:10
"На проспект пускают только с красно-зелёными флагам" - разоблачение Nexta в одном видео
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
19 августа 2020, 23:10
Лукашенко сформировал новое правительство
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.