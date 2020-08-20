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Мишустин переговорил с новым премьером Белоруссии: Проблемы на границе решат совместно
20 августа 2020, 02:50 • 28 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с только что назначенным премьером Белоруссии Романом Головченко текущую ситуацию. Проблемы, которые существуют при пересечении границы, будут решать совместно.
В телефонном разговоре премьеры договорились о том, что работа по снятию ограничений на передвижение через российско-белорусскую границу будет совместно вестись ведомствами двух стран. Подробности опубликовала пресс-служба Совета министров Белоруссии.
Роман Головченко сообщил, что в Белоруссии в штатном режиме работают все сферы экономики, в частности, промышленный комплекс. Михаил Мишустин также выслушал информацию о том, как сейчас обстоит ситуация в стране и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить попыток дестабилизировать обстановку.
На сайте правительства России говорится, что премьеры России и Белоруссии в ходе телефонного разговора обсуждали конкретные задачи, которые позволят укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. В рамках Союзного государства это крайне важно, согласились главы правительств. Кроме того, речь велась и об углублении кооперации в промышленности, энергетической сфере и ряде других областей.
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