Мишустин переговорил с новым премьером Белоруссии: Проблемы на границе решат совместно

В телефонном разговоре премьеры договорились о том, что работа по снятию ограничений на передвижение через российско-белорусскую границу будет совместно вестись ведомствами двух стран. Подробности опубликовала пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Роман Головченко сообщил, что в Белоруссии в штатном режиме работают все сферы экономики, в частности, промышленный комплекс. Михаил Мишустин также выслушал информацию о том, как сейчас обстоит ситуация в стране и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить попыток дестабилизировать обстановку.

На сайте правительства России говорится, что премьеры России и Белоруссии в ходе телефонного разговора обсуждали конкретные задачи, которые позволят укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. В рамках Союзного государства это крайне важно, согласились главы правительств. Кроме того, речь велась и об углублении кооперации в промышленности, энергетической сфере и ряде других областей.