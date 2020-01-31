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Мишустин оценил потенциал договора о Союзном государстве с Белоруссией

31 января 2020, 22:09  •  95 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом и заявил, что рассчитывает предметно обсудить с ним договор о Союзном государстве и надеется полностью раскрыть потенциал документа. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 31 января.
«Восьмого декабря 2019 года исполнилось 20 лет договору о создании Союзного государства. Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. Это позволит нам создать новый драйвер росту наших экономик, облегчить условия ведения бизнеса, повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии», — сказал Мишустин.
Он заверил Румаса, что все члены российского правительства настроены на активную работу с коллегами из Белоруссии.
Отмечается, что встреча председателей правительств двух стран проходила один на один без участия министров и делегаций.
23 января в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года. Вместе с тем, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, подписание отдельных «дорожных карт» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства идет медленно, так как есть ряд противоречий.
8 декабря 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. Сейчас приоритетная задача отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: сотни законодательных актов, десятки межправительственных соглашений.
7 декабря 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ожиданиях от грядущей интеграции. Белорусский лидер сделал акцент на предоставлении равных условий при подобном сотрудничестве.
16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.
Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года.

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