Мишустин отбил придирки Жириновского по поводу маски на заседании Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей речи в Госдуме упрекнул главу кабмина Михаила Мишустина в том, что он не носит медицинскую маску.

Совещание транслировалось на портале ГД. Жириновский заметил, что многие депутаты пренебрегают правилами безопасности на фоне распространения коронавируса. По его мнению, столь безответственных чиновников следует лишить должностей.

С этим же вопросом лидер ЛДПР обратился и к премьер-министру. Тот, в свою очередь, напомнил, что уже переболел COVID-19. В связи с этим у него выработались антитела к SARS-CoV-2.

Мишустин пояснил, что сдавал специальные анализы, которые показали наличие в его организме иммуноглобулина G. Это говорит о том, что сам он также не заразен.