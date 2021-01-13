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Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова

13 января 2021, 08:10  •  67 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 12 января освободил от должности заместителя главы Минтранса Юрия Цветкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
«Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.
Согласно информации на сайте Минтранса, Цветков занимал пост замминистра с 9 августа 2018 года.
В начале декабря, Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова.

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