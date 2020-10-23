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Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина
23 октября 2020, 15:15 • 64 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за медиаотрасль. Об этом сообщает пресс-служба правительства в пятницу, 23 октября.
«Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина», — отмечается в сообщении.
После ухода из ведомства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.
Другим своим указом глава кабмина назначил на эту должность Бэллу Черкесову.
Волин занимал эту должность с июля 2012 года, отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Под его непосредственным руководством в России успешно реализовали масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.
«В результате 60 млн человек в России получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трех», — указывается в сообщении.
Также были достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством — объем поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза.
Замглавы Минцифры был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения коронавируса. Награжден орденом Почета, медалью Совета Безопасности Российской Федерации «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».
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