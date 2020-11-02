Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
Главная / Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки

02 ноября 2020, 20:55  •  103 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина по его просьбе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 ноября.
«Освободить Люлина Сергея Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Люлин занимал эту должность с марта 2020 года.
В 2016 году ему было присвоено почетное ученое звание «Профессор РАН». В 2017 году получил благодарность президента РАН за содействие в развитии сообщества профессоров Российской академии наук и активное участие в реализации ее задач.
Ранее, 30 октября, Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
31 октября 2020, 00:10
"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в Москве и Грозном
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.