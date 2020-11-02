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Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки
02 ноября 2020, 20:55 • 103 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина по его просьбе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 ноября.
«Освободить Люлина Сергея Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Люлин занимал эту должность с марта 2020 года.
В 2016 году ему было присвоено почетное ученое звание «Профессор РАН». В 2017 году получил благодарность президента РАН за содействие в развитии сообщества профессоров Российской академии наук и активное участие в реализации ее задач.
Ранее, 30 октября, Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.
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