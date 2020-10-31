Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 октября освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.

«Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — цитирует ТАСС распоряжение правительства.

По данным официального сайта Минтранса, Алафинов занимал должность первого заместителя министра с августа 2018 года. До этого он также работал в Минфине и Федеральном дорожном агентстве.

Алафинов награжден нагрудными знаками «Почетный работник транспорта России», «Почетный дорожник России» и другими ведомственными наградами.

На прошлой неделе Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, который отвечал за медиаотрасль.