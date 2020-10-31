|
Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта
31 октября 2020, 02:00 • 76 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 октября освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.
«Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — цитирует ТАСС распоряжение правительства.
По данным официального сайта Минтранса, Алафинов занимал должность первого заместителя министра с августа 2018 года. До этого он также работал в Минфине и Федеральном дорожном агентстве.
Алафинов награжден нагрудными знаками «Почетный работник транспорта России», «Почетный дорожник России» и другими ведомственными наградами.
На прошлой неделе Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, который отвечал за медиаотрасль.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2020, 00:30
|
30 октября 2020, 16:50
|
26 октября 2020, 01:55
|
25 октября 2020, 14:55
|
24 октября 2020, 14:10
|
29 октября 2020, 23:25
|
27 октября 2020, 18:15