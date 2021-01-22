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Мишустин освободил от должности главу Россвязи Олега Духовницкого

22 января 2021, 20:25  •  99 • Политика
Руководитель Федерального агентства связи РФ (Россвязь) Олег Духовницкий освобожден от должности. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном 22 января.
Духовницкий занимал пост руководителя Россвязи более восьми лет — с апреля 2012 года. До этого — с 2011 по 2012 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций.
Указ о ликвидации Россвязи и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре 2020 года. Это произошло в рамках объявленной премьер-министром с 1 января 2021 года реформы системы госуправления в России. Их функции перейдут к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как сообщали «Известиям» в Минцифры ранее, ликвидация Россвязи и Роспечати завершится до 30 июня 2021 года.
18 января Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил, что реформа госаппарата исключит конструкции, которые увеличивают административные издержки и размывают ответственность за принятые решения, что позволит быстрее выполнять задачи по достижению национальных целей развития. По его словам, за счет имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тыс. штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов. При этом фонд оплаты труда останется без изменений.
По новым требованиям численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, служб и агентств — не менее 25.
Россвязь была образована в 2004 году для управления госимуществом и оказания госуслуг в области телекоммуникаций и почтовой связи. Россвязь администрировала программу универсальных услуг связи (УУС), вела базу данных перенесенных номеров, а также занималась сертификацией и декларированием работ в области связи. Ключевыми подведомственными организациями были «Космическая связь», Главный центр специальной связи, Российские сети вещания и оповещения, Научно-исследовательский институт радио, Центральный научно-исследовательский институт связи. Также Россвязь курировала деятельность отраслевых вузов: МТУСИ, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, СибГУТИ и ПГУТИ.

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