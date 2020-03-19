Мишустин освободил Любимова от должности замглавы аппарата кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Юрия Любимова от должности заместителя руководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение от 18 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 19 марта.

Глава правительства отдал это распоряжение в связи с переходом чиновника на другую работу.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Любимова первым заместителем министра юстиции.

Любимов работал замминистра юстиции с августа 2009 года. В 2012 году был назначен на пост статс-секретаря — заместителя министра. Курировал вопросы развития гражданского законодательства. В феврале 2019 года был назначен заместителем руководителя аппарата правительства.