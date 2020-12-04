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Мишустин освободил Куликова от поста первого зампреда коллегии ВПК

04 декабря 2020, 14:50  •  84 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу, 4 декабря.
«Освободить Куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте распоряжения.
2 декабря президент России Владимир Путин предложил Куликову возглавить «Роснано». На следующий день кабмин утвердил директиву для избрания Куликова главой «Роснано» вместо Анатолия Чубайса.
Директива предписывает членам совета директоров поддержать проект решения, в соответствии с которым Куликов будет избран на должность председателя правления «Роснано» сроком на пять лет.
Кроме того, участники должны отдать свой голос за досрочное прекращение на этом посту полномочий Чубайса. Его новая должность пока не озвучена.
Первым зампредом коллегии ВПК Куликов стал в 2018 году. С 2015-го он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха», до этого с 2008-го он был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.
АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной Российской корпорации нанотехнологий в целях содействия реализации государственной политике в сфере нанотехнологий.
В ноябре 2020 года правительство РФ в рамках оптимизации институтов развития передало «Роснано» под управление «ВЭБ.РФ».

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