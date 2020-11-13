Мишустин оптимизировал работу кабмина: Вице-премьеров перетасовали

За топливно-энергетический комплекс Мишустин поставил отвечать Александра Новака. Сфера ему хорошо знакома по работе в должности министра энергетики.

Куратором Росреестра вместо Виктории Абрамченко стал вице-премьер Алексей Оверчук. Приоритетом ведомства теперь является "создание и развитие клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик", пояснил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

Проблемы науки и высшего образования в правительстве теперь будет решать Дмитрий Чернышенко. Его главной задачей станет обеспечение полного цикла инноваций.

Раньше Чернышенко занимался вопросами культуры, но отныне курировать это направление станет Татьяна Голикова. Её задачей будет выстраивание единого подхода к развитию социальной сферы с учётом интересов жителей России.