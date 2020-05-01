Известие о том, что у премьера Михаила Мишустина обнаружен коронавирус, вмиг сравняло нас всех: бедных и богатых, высокопоставленных чиновников и обычных работяг. Стереотип, что власть слишком далека от народа, вдруг рассыпался. Мишустин оказался одним из нас. Обычным человеком.

Когда пандемия коронавируса дошла до России, Мишустин лично возглавил координационный совет при правительстве по борьбе с COVID-19. Совещания проходили ежедневно. Мишустин мало спал и фактически работал в режиме 24 на 7. Да, все личные контакты премьера были сведены к минимуму. Тем не менее, он каждый рабочий день приезжал в Белый дом, отдавал распоряжения, подписывал десятки документов — по созданию дополнительных коек для больных с коронавирусом, по поддержке населения и бизнеса. Борьба с коронавирусом — это фронт. Мишустин был пусть и на чиновничьей, но на передовой. А на фронте от ранений не застрахован никто. И мы в этом убедились.

Болезнь Мишустина показала и другую очень важную вещь. В четверг утром премьер проводил заседание правительства и давал новые поручения. А вечером вся страна узнала о его болезни. О случившемся было объявлено сразу же, как пришли результаты тестов. А ведь впереди майские праздники, при желании новость можно было оттянуть или вовсе утаить. Но этого не произошло. В пику любителям «кремлевских заговоров», которые то и дело уверяют, что дела с коронавирусом намного хуже, чем представлено официально, и от нас постоянно что-то скрывают, власть показала, что открыта для народа. И сделала это с такой быстротой, что лично у меня перехватило дыхание.

Еще одна вечная тема — власть и закон. Мишустин продемонстрировал, что закон и порядок едины для всех. И это тоже важный сигнал. Думаете, премьеру было приятно на всю страну сообщать о своей болезни? Сомневаюсь. Уверена, что он максимально долго хотел бы оставаться на рабочем месте. Тем не менее, как только пришел положительный тест, Мишустин обратился за медицинской помощью (сейчас он находится в одной из столичных клиник). То есть Мишустин своим примером показал, как должен себя вести законопослушный гражданин, невзирая на должности.

И еще одна деталь. Доложив президенту о своей болезни и необходимости уйти на самоизоляцию, Мишустин уже наверное в десятый раз за последнее время обратился к россиянам. В тот момент температура у премьера была под 39. Видно, как ему тяжело говорить. Но Мишустин обещает президенту продолжать работу, а всех нас просит об одном — оставаться дома. Именно на это и была весь последний месяц направлена работа премьера - уберечь как можно больше россиян от заражения. Неужели и после этого мы продолжим разгуливать по улицам?

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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