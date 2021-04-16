Тем, кто купил путёвку за границу, но не смог отдохнуть из-за ситуации с коронавирусом, вернут деньги. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал выплатить компенсации туристам за прошлогодний отпуск.

На выплату могут рассчитывать те, кто подписал договор с туроператором до 31 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что деньги будут выделены из средств, находящихся в фонде персональной ответственности туроператора.

Внесены изменения и в алгоритм компенсации средств за путёвки. Если раньше подать уведомление на возврат средств, которое туроператор отправляет в "Турпомощь", нужно было в течение двух недель, то теперь - в течение месяца. Такое решение обусловлено тем, что операторы просто не успевали проводить необходимые расчёты.

Напомним, туристическим компаниям рекомендовано временно не продавать путёвки на курорты Турции и Танзании. С 15 апреля Россия отменила чартерные и регулярные авиарейсы в эти страны, так как там значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Воздушное сообщение прекращено до 1 июня.