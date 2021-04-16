|
Мишустин обязал выплатить компенсации туристам за прошлогодний отпуск
16 апреля 2021, 02:35 • 22 • Политика
Тем, кто купил путёвку за границу, но не смог отдохнуть из-за ситуации с коронавирусом, вернут деньги. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал выплатить компенсации туристам за прошлогодний отпуск.
На выплату могут рассчитывать те, кто подписал договор с туроператором до 31 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что деньги будут выделены из средств, находящихся в фонде персональной ответственности туроператора.
Внесены изменения и в алгоритм компенсации средств за путёвки. Если раньше подать уведомление на возврат средств, которое туроператор отправляет в "Турпомощь", нужно было в течение двух недель, то теперь - в течение месяца. Такое решение обусловлено тем, что операторы просто не успевали проводить необходимые расчёты.
Напомним, туристическим компаниям рекомендовано временно не продавать путёвки на курорты Турции и Танзании. С 15 апреля Россия отменила чартерные и регулярные авиарейсы в эти страны, так как там значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Воздушное сообщение прекращено до 1 июня.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 апреля 2021, 15:10
|
09 апреля 2021, 14:45
|
11 апреля 2021, 04:20
|
11 апреля 2021, 08:00
|
14 апреля 2021, 12:05
|
13 апреля 2021, 15:55
|
12 апреля 2021, 05:05