Мишустин обсудит с Дегтяревым меры поддержки Хабаровского края

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет телефонный разговор с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом он заявил в среду, 22 июля.

«Я вам обещаю, что я позвоню ему [Дегтяреву] в ближайшее время, и договоримся о тех мерах поддержки, которые необходимы. Здесь не вопрос», — ответил Мишустин на один из вопросов во время выступления в Госдуме.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству.

Врио губернатора заявил, что пока не планирует менять команду бывшего главы региона.