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Мишустин обсудит с Дегтяревым меры поддержки Хабаровского края
22 июля 2020, 19:05 • 45 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет телефонный разговор с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом он заявил в среду, 22 июля.
«Я вам обещаю, что я позвоню ему [Дегтяреву] в ближайшее время, и договоримся о тех мерах поддержки, которые необходимы. Здесь не вопрос», — ответил Мишустин на один из вопросов во время выступления в Госдуме.
Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.
21 июля Дегтярева представили региональному правительству.
Врио губернатора заявил, что пока не планирует менять команду бывшего главы региона.
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