Мишустин обратился к россиянам: «Прошу отнестись с пониманием к нашим мерам по борьбе с коронавирусом!»

Заседание правительства в четверг Михаил Мишустин начал с того, что рассказал о перспективах нашей экономики в связи с падением мировых цен на нефть и объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией коронавируса. По словам премьера, России удастся пройти этот период без потрясений.

- У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранить стабильность. Золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет, - заявил Мишустин.

Он отметил, что экономика останется «социально ориентированной», а пенсии и пособия будут индексироваться в срок.

Мишустин напомнил, что так дешево, как сейчас (чуть выше 30 долларов за баррель) нефть стоила четыре года назад.

- Последствия были незначительны, наша экономика показала свою гибкость и способность адаптироваться к непростой ситуации, - сказал премьер. - Важно, чтобы все органы федеральной исполнительной власти и Банк России координировали свои действия, надо свести все риски к минимуму и отразить серьезные угрозы, чтобы защитить людей от финансовой неопределенности.

Мишустин рассказал, что правительство уже начало разрабатывать дополнительные меры по импортозамещению в промышленности, сельском хозяйстве, экспорте несырьевых товаров.

- Низкие цены на нефть и волантильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности, - заявил Мишустин.

Говоря о ситуации в экономике, Мишустин заметил, что нужно учитывать последствия коронавируса, и привел статистику: только из- за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП.

По словам премьера, правительство готово к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. При этом Мишустин обратился к россиянам.

- Я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни, - сказал Мишустин.

По его словам, предпринимаемые меры «тщательно выверены и обоснованны».

- Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума, - заявил Мишустин.

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