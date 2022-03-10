Мишустин назвал условие введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Мы будем это тщательно мониторить", - предупредил премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал условие национализации иностранных компаний. По его словам, Россия может ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, если они решат уйти из страны.

Поводом для столь радикальных мер стал парад "уходов из России" ряда зарубежных компаний. Чтобы предотвратить потерю рабочих мест, в правительстве России предложили проводить национализацию "беглых" производств.

Большинство иностранных компаний заявляют о приостановке работы в России, мы будем это тщательно мониторить,

- предупредил Мишустин.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже подготовлен.