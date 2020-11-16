Мишустин назвал угрозой жизни несвоевременное введение ограничений в регионах

Несвоевременные решения о введении ограничений для борьбы с коронавирусом ставят под угрозу жизни людей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

В своем выступлении в понедельник, 16 ноября, глава кабмина обратился к властям субъектов. «В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий, это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения», — отметил он.

Накануне глава правительства продлил на год упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19. 3 ноября Мишустин подписал постановление об упрощении порядка маркировки лекарств на фоне повышенного спроса на медикаменты и эпидобстановки, а также о создании в России федерального центра лекарственного обеспечения граждан.

За минувшие 24 часа в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, всего с начала пандемии зафиксировали 1 948 603 пациентов с COVID-19. Скончались 33 489 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Вылечились — 1 453 849 человек.

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