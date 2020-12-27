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Мишустин назвал цену, по какой готов выкупить "памятную вакцину": Премьер обзавёлся "Спутником V"

27 декабря 2020, 01:50  •  96 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал цену, по какой готов выкупить "памятную вакцину". "Спутником V" он обзавёлся во время посещения предприятия, выпускающего препарат.
Мишустин посетил научно-производственный центр компании "Биокард", который расположен в Санкт-Петербурге. Он осмотрел предприятие и оценил его производственные мощности.
Когда политик стоял возле конвейера, где происходит фасовка и упаковка готовой продукции, он взял один из флаконов.
"Я её (вакцину - ред.) на память возьму, ладно?" - спросил он.
Премьер, шутя, добавил, что с него две тысячи рублей, и тут же уточнил - 1942 рубля.
В начале декабря предельная отпускная цена вакцины "Спутник V" составила 1942 рубля. Это стоимость двух компонентов, зарегистрированная Минздравом РФ.
Михаил Мишустин болел COVID-19 весной. Он уведомил о заражении президента 30 апреля. В больнице премьер пробыл до 19 мая. Владимир Путин отмечал, что весь этот период глава правительства работал практически в полном объёме.
"Биокад" - биотехнологическая компания, которая в следующем году отметит 20-летие. Это целый комплекс фармацевтических и биологических производств, научно-исследовательских центров, системы доклинических и клинических исследований. В середине сентября "Биокад" и НИЦЭМ имени Гамалеи подписали соглашение о производстве "Спутника V". К 16 декабря произведено свыше 863 тысяч доз вакцины.

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