Мишустин назвал Путина своим наставником

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает своим наставником президента страны Владимира Путина. Об этом он рассказал в понедельник, 7 августа, отвечая на вопросы участников суперфинала конкурса «Лидеры России».

«Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне», — сказал он. По словам премьера, самыми первыми наставниками для людей становятся их родители, затем учителя.

Впоследствии на каждом этапе жизни — и личном, и рабочем — у Мишустина были свои наставники, поделился он. По мнению премьера, наставничество — это тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать, объяснил он. С этим человеком можно посоветоваться 24 часа в сутки.

Накануне на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске стартовал суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». По итогам конкурса выберут 100 победителей, которые получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны или руководителей крупных корпораций или бизнеса.