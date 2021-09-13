Мишустин назвал историческим одобрение 28 союзных программ с Белоруссией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал историческим одобрение Россией и Белоруссией 28 союзных программ. Об этом он заявил в понедельник, 13 сентября, на совещании с вице-премьерами.

На прошлой неделе по итогам встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко были согласованы 28 союзных программ. В документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. В рамках интеграции увеличат количество совместных предприятий. Пакет документов уже одобрили правительства двух стран.

«Решение можно назвать историческим, интеграционные договоренности выводят отношения на новый уровень», — указал Мишустин.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии в политическим смысле возможна, но не в настоящий момент. Он отмечал, что сейчас ни Москва, ни Минск не готовы к реализации указанной инициативы.

Пресс-секретарь российского лидера уточнял, что взаимным объектом интересов РФ и Белоруссии является воплощение 28 союзных программ. Вместе с этим факт принятия перечня программ не гарантирует их одномоментной реализации, так как подобная задача требует «титанической работы», в частности приведения внутреннего законодательства государств-участников в соответствие с требованиями программ, объяснил Песков.

Ожидается, что заседание высшего совета Союзного государства РФ и Белоруссии состоится до конца 2021 года. При этом Путин намерен посетить Минск в октябре для участия в саммите Содружества Независимых государств (СНГ).

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.