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Мишустин назвал братскими отношения России и Казахстана
01 февраля 2020, 20:54 • 59 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Казахстан назвал братскими российско-казахстанские отношения. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 1 февраля.
«У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС», — сказал Мишустин.
Отмечается, что председатель российского правительства находится в Казахстане с двухдневным визитом.
Накануне, 31 января, Мишустин в Алма-Ате принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Кроме того, он выступил на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».
Казахстан — первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в статусе премьер-министра России.
31 января Мишустин назвал свой визит в Казахстан символичным. Помимо этого, глава российского кабмина отметил динамичное развитие межрегиональных связей двух стран, а также взаимодействие в торгово-экономической сфере и инвестициях.
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку
Президент одобрил отставку Медведева и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров. Позже эта кандидатура была одобрена депутатами Госдумы. Указ о его назначении был подписан 16 января.
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