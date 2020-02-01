Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Необходимо противостоять на всех уровнях": В Госдуме ответили на треб...
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
"Less than zero": Польше пригрозили "финальным разделом" в о...
Даже 20 американских представителей не изменят процесс: В Совфеде перестают пони...
Главная / Политика

Мишустин назвал братскими отношения России и Казахстана

01 февраля 2020, 20:54  •  59 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Казахстан назвал братскими российско-казахстанские отношения. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 1 февраля.
«У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС», — сказал Мишустин.
Отмечается, что председатель российского правительства находится в Казахстане с двухдневным визитом.
Накануне, 31 января, Мишустин в Алма-Ате принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Кроме того, он выступил на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».
Казахстан — первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в статусе премьер-министра России.
31 января Мишустин назвал свой визит в Казахстан символичным. Помимо этого, глава российского кабмина отметил динамичное развитие межрегиональных связей двух стран, а также взаимодействие в торгово-экономической сфере и инвестициях.
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку
Президент одобрил отставку Медведева и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров. Позже эта кандидатура была одобрена депутатами Госдумы. Указ о его назначении был подписан 16 января.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
31 января 2020, 22:09
Глава Керчи снова подала в отставку
01 февраля 2020, 14:24
"Необходимо противостоять на всех уровнях": В Госдуме ответили на требования Польши о "репарациях"
01 февраля 2020, 20:54
"Присягнут первому же самозванцу": Прилепин потребовал для России больше суверенитета
01 февраля 2020, 14:24
Польша купила у США истребители F-35 за 4,6 млрд, но получит их не раньше 2024 года
01 февраля 2020, 07:54
"Хоть 25 тысяч, если сделаете нормальные дороги": Никас Сафронов об увеличении штрафов за нарушения ПДД
01 февраля 2020, 20:54
"Сталин не только готовил "освободительный поход в Европу": Экономист заявил о назначенной "провокации против жителей СССР"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный матер...
01 февраля 2020, 07:54
"Издеваются": Ополченцы "затролили" украинские СМИ, вывесив на св...
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "с...
01 февраля 2020, 16:12
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
01 февраля 2020, 01:24
Дайджест СМИ: Список преемников Путина, "Би-би-си" запрещает России менять ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2020, 02:09
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
31 января 2020, 22:09
"Народный лидер"? Смешно: Политолог Джаралла объяснил, кто такая попавшая в скандал с блокадниками Хужина
26 января 2020, 18:39
Допрыгался?
30 января 2020, 10:24
Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, которая "должна слушаться"
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
26 января 2020, 08:54
Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.