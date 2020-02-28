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Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Баталину замглавы Минтруда

28 февраля 2020, 21:24  •  84 • Политика

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета "Единой России" Ольги Баталиной на пост заместителя министра труда и соцзащиты РФ. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь поздравил Баталину с назначением. "Ольга Юрьевна - настоящий профессионал и высококлассный специалист, который быстро и глубоко погружается во все вопросы, который прекрасно знает социальную сферу, она возглавляла профильный комитет в Государственной думе", - написал он в своем Facebook. Неверов отметил, что Баталина "в партии курировала всегда все важнейшие проекты".

Баталина является депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В новость внесены изменения (20:22 мск) - добавлен комментарий главы думской фракции "Единая Россия"

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