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Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Баталину замглавы Минтруда
28 февраля 2020, 21:24 • 84 • Политика
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета "Единой России" Ольги Баталиной на пост заместителя министра труда и соцзащиты РФ. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь поздравил Баталину с назначением. "Ольга Юрьевна - настоящий профессионал и высококлассный специалист, который быстро и глубоко погружается во все вопросы, который прекрасно знает социальную сферу, она возглавляла профильный комитет в Государственной думе", - написал он в своем Facebook. Неверов отметил, что Баталина "в партии курировала всегда все важнейшие проекты".
Баталина является депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
В новость внесены изменения (20:22 мск) - добавлен комментарий главы думской фракции "Единая Россия"
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