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Мишустин назначил врио глав трех министерств

10 ноября 2020, 03:15  •  17 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщается на сайте правительства РФ.
Врио Минтранса назначен первый замминистра — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. В Минприроды на должность врио руководителя назначена статс-секретарь – замминистра Светлана Радченко. Временно руководить министерством строительства и ЖКХ будет первый замминистра Ирек Файзуллин.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил от должности министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Мишустин в свою очередь внес в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. На пост вице-премьера выдвинут глава Минэнерго Александр Новак, а на его место – глава «РусГидро» Николай Шульгинов.
На должность главы Минтранса претендует директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, на пост министра природных ресурсов и экологии — глава Минвостокразвития Александр Козлов. На его место предлагается поставить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. На должность руководителя Минстроя Мишустин предложил первого замминистра Ирека Файзуллина.
Госдума утвердит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября.

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