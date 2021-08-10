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Мишустин назначил в ПФР техно-человека из Минсоцзащиты

10 августа 2021, 13:50  •  87 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ярослава Омелая зампредом правления Пенсионного фонда России. Ранее Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Минсоцзащиты.
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