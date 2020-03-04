Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 3 марта, на сайте правительства.

Ранее Максимов занимал должность заместителя министра экономического развития.

28 февраля Мишустин назначил депутата Госдумы, заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.

Тимур Максимов родился в 1986 году, окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. В 2013–2017 годах был помощником министра финансов, в 2017–2018 годах занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы, затем перешел на работу в Минэкономразвития.