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Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов
04 марта 2020, 02:35 • 62 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 3 марта, на сайте правительства.
Ранее Максимов занимал должность заместителя министра экономического развития.
28 февраля Мишустин назначил депутата Госдумы, заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.
Тимур Максимов родился в 1986 году, окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. В 2013–2017 годах был помощником министра финансов, в 2017–2018 годах занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы, затем перешел на работу в Минэкономразвития.
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