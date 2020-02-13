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Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замглавы Минэкономразвития
13 февраля 2020, 02:39 • 70 • Политика
Татьяна Илюшникова назначена на должность замминистра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства 12 февраля.
«Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе от 11 февраля.
Ранее Илюшникова с 2013 года работала заместителем руководителя экспертного управления президента России, до этого была заместителем директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития.
Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу (ФНС) России, стал председателем кабинета министров в соответствии с указом российского президента Владимира Путина в четверг. Это произошло после того, как Госдума одобрила его кандидатуру.
Путин предложил назначить Мишустина премьером 15 января, после того как возглавлявший правительство Дмитрий Медведев на встрече с главой государства заявил об отставке правительства в полном составе.
В тот же день кандидат принял участие во внеочередном заседании совета Госдумы и встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
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