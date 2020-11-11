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Мишустин назначил Шаскольского главой ФАС

11 ноября 2020, 21:25  •  88 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому занять пост главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом глава правительства заявил на встрече с чиновником 11 ноября.
Шаскольский, в свою очередь, принял предложение.
«Я хочу также пожелать вам удачи на работе руководителя Федеральной антимонопольной службы и надеюсь, что все задачи, которые перед ведомством стоят, будут эффективно выполнены», — сказал премьер-министр.
По словам Шаскольского, ФАС будет серьезно работать над ростом ВВП и содействовать увеличению благосостояния граждан.
Чиновник назначен на должность вместо Игоря Артемьева, который возглавлял службу с момента ее создания в 2004 году.
Артемьев был отправлен в отставку также во вторник. Он назначен на должность помощника главы правительства РФ.
Соответствующие распоряжения о назначениях Шаскольского и Артемьева были опубликованы в среду на сайте правительства.
11 ноября стало известно, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Шаскольский покинул занимаемую должность. Он отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования. Временно исполнять его обязанности будет вице-губернатор города Максим Соколов.

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