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Мишустин назначил Шалаева главой Росстандарта

28 декабря 2020, 20:00  •  90 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта. Об этом сообщает пресс-служба правительства в понедельник, 28 декабря.
«Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.
В свою очередь Алексей Абрамов распоряжением правительства освобожден от должности главы Росстандарта по собственному желанию.
Шалаев с 2016 года занимал пост заместителя руководителя Росстандарта.
Он курировал вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.
Ранее в этот же день Мишустин назначил временно исполняющим обязанности главы Фонда кино Федора Соснова.

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