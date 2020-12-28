|
Мишустин назначил Шалаева главой Росстандарта
28 декабря 2020, 20:00 • 90 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта. Об этом сообщает пресс-служба правительства в понедельник, 28 декабря.
«Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.
В свою очередь Алексей Абрамов распоряжением правительства освобожден от должности главы Росстандарта по собственному желанию.
Шалаев с 2016 года занимал пост заместителя руководителя Росстандарта.
Он курировал вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.
Ранее в этот же день Мишустин назначил временно исполняющим обязанности главы Фонда кино Федора Соснова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2020, 01:25
|
26 декабря 2020, 01:05
|
27 декабря 2020, 09:10
|
26 декабря 2020, 01:05
|
26 декабря 2020, 20:20
|
22 декабря 2020, 06:20
|
24 декабря 2020, 07:50