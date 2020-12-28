Мишустин назначил Шалаева главой Росстандарта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта. Об этом сообщает пресс-служба правительства в понедельник, 28 декабря.

«Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.

В свою очередь Алексей Абрамов распоряжением правительства освобожден от должности главы Росстандарта по собственному желанию.

Шалаев с 2016 года занимал пост заместителя руководителя Росстандарта.

Он курировал вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.

Ранее в этот же день Мишустин назначил временно исполняющим обязанности главы Фонда кино Федора Соснова.