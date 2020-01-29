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Мишустин назначил Приходько своим помощником

29 января 2020, 16:09  •  26 • Политика

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, ранее занимавшего пост первого замглавы аппарата кабмина. Соответствующее распоряжение, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Приходько Сергей Эдуардович родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году окончил Московский Государственный институт международных отношений. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. До 1997 года работал в структурах МИД России. 1997-1998 годах быд помощником президента Российской Федерации по международным делам, в 1998-1999 году - заместителем руководителя администрации президента, в 1999-2004 годах - заместителем руководителя администрации президента - начальником Управления президента РФ по внешней политике. С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента Российской Федерации. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя аппарата правительства, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. До недавнего времени был первым заместителем главы аппарата кабмина.

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