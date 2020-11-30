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Мишустин назначил Павла Сниккарса замглавы Минэнерго
30 ноября 2020, 21:00 • 42 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 ноября.
«Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в документе.
Другим распоряжением от данной должности по собственной просьбе освобожден Юрий Маневич.
Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго.
11 ноября в ведомстве сообщили, что замглавы министерства Андрей Черезов освобожден от должности из-за ее сокращения.
10 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Шульгинова главой Минэнерго. На этом посту он сменил Александра Новака, который еще одним указом главы государства был назначен вице-премьером РФ.
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