Мишустин назначил Олега Пака замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Отмечается, что Пак был также освобожден от занимаемой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее должность статс-секретаря занимала Людмила Бокова, которую от должности освободили в сентябре 2020 года.

В этот же день Мишустин назначил Владимира Белановского заместителем главы Минцифры.

На сайте Федеральной службы охраны России Белановский значится как руководитель Службы специальной связи и информации, а также замдиректора ФСО.

Он стал девятым заместителем главы министерства Максута Шадаева.