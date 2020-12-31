|
Мишустин назначил Олега Пака замглавы Минцифры
31 декабря 2020, 03:00 • 50 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.
Отмечается, что Пак был также освобожден от занимаемой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Ранее должность статс-секретаря занимала Людмила Бокова, которую от должности освободили в сентябре 2020 года.
В этот же день Мишустин назначил Владимира Белановского заместителем главы Минцифры.
На сайте Федеральной службы охраны России Белановский значится как руководитель Службы специальной связи и информации, а также замдиректора ФСО.
Он стал девятым заместителем главы министерства Максута Шадаева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2020, 19:15
|
26 декабря 2020, 10:15
|
29 декабря 2020, 10:40
|
28 декабря 2020, 13:35
|
29 декабря 2020, 07:00
|
25 декабря 2020, 21:25
|
24 декабря 2020, 07:50